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HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: NASA'nın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi - Haberler
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Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi

18 Şubat'ta Mars'a iniş yapan Perseverance, Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri aramaya devam ediyor. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor.

SON DAKİKA: NASA'nın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi - Haberler
BBC TÜRKÇE

NASA'nın uzay aracı Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardınran 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor.

Jezero, Kızıl Gezegen'in ekvator çizgisinin biraz kuzeyinde bulunan ve çarpma etkisiyle oluşmuş 49 km çapında bir krater.

Araç, Mars'ta kalışı süresince, gezegenin jeolojik yapısını, geçmişte ikliminin nasıl olduğununu inceleyecek, kaya örnekleri toplayacak ve geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

Üzerindeki ekipman sayesinde mikroskobik görüntü elde edebilen Perseverance'ın elde ettiği veriler Dünya'ya gönderilerek değerlendiriliyor.

- Nasa/JPL-Caltech
Perseverance indikten hemen sonra gelen ilk yüksek çözünürlüklü renkli görüntüler, aracın alt tarafındaki kameralar tarafından kaydedildi.
- Nasa/JPL-Caltech/UArizona
Mars'ın yörüngesindeki keşif aracının kaydettiği bu renkli görüntü inişten altı gün sonra çekilmiş. Perseverance ve iniş yeri görülüyor. Aracın iki yanındaki parlak bölgenin inişte kullanılan roketlerin etkisiyle temizlendiği görülüyor. Aracın önündeki ve arkasındaki koyu renkli çizgi ise araç için açılmış yol şeklinde görülüyor.
- Nasa/JPL-Caltech
Perseverance taşıdığı birçok gelişkin cihazla gezegenin jeolojik yapısı, atmosferi, çevre koşulları ile ilgili bilgi topluyor. Bu görüntü, aracın en yüksek noktasındaki kamera ile çekilmiş. Bu kamera aynı zamanda aracın gideceği yönü belirlemesine de yardım ediyor.
- Nasa/JPL-Caltech
Bu görüntüde uzay aracının gövdesini ve gezegendeki kimyasal maddeleri tespit etmede kullandığı kol üzerindeki PIXL cihazını görüyoruz.
- Nasa/JPL-Caltech
PIXL cihazındaki kamera da kayaların ve toprağın yapısını incelemeye yarayacak görüntüler kaydediyor.
- Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Yakın çekime ayarlanabilen Mastcam-Z ile çekilmiş Mars'ın ilk 360 derecelik panorama görüntü. Bunu oluşturmak için, tek tek çekilmiş 142 görüntü Dünya'da birleştirildi.
- Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSS
Rüzgarın etkisiyle yontulmuş kayanın panorama görüntüsü, uzay aracındaki kamera sistemi ile pek çok detay içeren görüntülerin elde edilebileceğini gösteriyor. Bu kayaya "liman foku" adı verilmiş.
- Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Panorama görüntüden alınmış bu detayda, uzay aracının indiği Jezero Krateri'nin kilometrelerce ötedeki kenarı görülüyor.
- Nasa/JPL-Caltech/ASU
Mastcam-Z'nin sol kamerası ile çekilmiş bir görüntü. Sağ ve sol kameralar yan yana bulunuyor ve aynı yöne bakıyor. Böylece insan gözünün görüş alanı ile uyumlu stereo görüntü elde edilebiliyor.
- Nasa/JPL-Caltech/ASU
Aynı kameranın önceki görüntüden iki gün önce çektiği bu görüntü, Perseverance'ın Mars'taki ikinci haftasında elde edilen görüntüler arasından halk oylaması ile "haftanın fotoğrafı" seçildi.
- NASA/JPL-Caltech/ASU
Mastcam-Z'nin "sağ gözü" ile çekilmiş bu yakın görüntü, Jezero'daki eski bir delta ve muhtemelen zaman içinde erozyon nedeniyle ana yapıdan ayrışmış durumda. Mars'ta eski yaşam izlerini bulma arayışında deltadaki tortu katmanları önemli bir işlev görecek.
- NASA/JPL-Caltech
Uzay aracının gönderdiği ilk görüntüler iniş öncesinden. Burada Perseverance üç naylon ip ve bir "göbek bağı" ile iniş halinde. Tekerlekleri yere değdiğinde bu ipler otomatik olarak kesiliyor.
- Nasa/JPL-Caltech
Bu görüntü de iniş sırasında çekilmişti. Aracın yerden yüksekliği 11 km iken süpersonik paraşüt açılarak inişin yavaşlaması sağlanmıştı.

Tüm fotoğrafların telif hakkı Nasa/JPL-Caltech'e aittir.

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