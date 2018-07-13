Rusya'nın başkenti Moskova’daki Valdai Kulüp’te konuşma yapan Velayeti, İran askeri danışmanlarının Suriye ve Irak yönetimlerinin isteği doğrultusunda bu ülkenin topraklarında bulunduğunu kaydetti.

Velayeti'ye kendisine yöneltilen, NATO'nun, güçlerini Türkiye-Suriye sınırına konuşlandırma planına ilişkin bir soruya, "Kuşkusuz bunun gibi akılsızca ve mantığa uymayan kararlar pek çok kez alındı. Fakat bu kararları, Bay Trump'ın başını çektiği benzer hayalleri pratiğe dökmek mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

Velayeti, "Bu ülkelerin yönetimleri askeri danışmanlarımıza ihtiyaç duymadıklarını söylediğinde, İran buralardan ayrılmak için hiç şüphe duymayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran ve Rusya’nın Suriye’de bulunmasının önemli olduğunu savunan Velayeti, "İran ve Rusya’nın Suriye yönetimine olan desteği zayıflayacak olursa teröristler hemen oraya geri döneceklerdir." dedi.

İran’ın Suriye’deki varlığının İsrail ile hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Velayeti, bu hususta Rusya ve Suriye ile anlaşmaları olduğunu, bu anlaşmanın İsrail’in şartlarına uygun olmak zorunda olmadığını belirtti.Velayeti, İran’ın ABD saldırısına karşı Suriye’ye yardım edeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile müzakere edip etmeyeceklerine yönelik bir soruya cevap veren Velayeti, Tahran’ın, İran nükleer anlaşmasını ihlal ettiği için ABD Başkanı Donald Trump’a güvenmediğini ve onunla müzakere etmek istemediklerinin altını çizdi.

Velayeti, Moskova’daki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.