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        NATO Zirvesi bildirgesinde İsveç ve Rusya vurgusu

        Litvanya'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından İsveç, Rusya ve terör konulu bir bildiri yayımlandı. Türkiye ve İsveç'in anlaşması memnuniyetle karşılanırken, Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğu ve gerekli şartları sağlaması durumunda üye olabileceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 20:45
        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
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        NATO'nun Vilnius Zirvesi Bildirisi'nde terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu vurgulandı.

        Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi ardından yayımlanan bildiride, Rusya'yla ilişkiler, terörle mücadele ve Ukrayna'nın NATO üyeliği konularına yer verildi.

        NATO'nun açık kapı politikasına işaret edilen bildiride, tüm ülkelerin kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkı olduğu belirtildi. Bildiride, "İsveç'i ittifakın tam üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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        Terörizmin koşul gözetmeksizin reddedildiği ve mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı bildiride, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğuna vurgu yapıldı.

        "UKRAYNA'NIN GELECEĞİ NATO'DADIR"

        Vilnius Zirvesi Bildirisi'nde, Ukrayna'ya 2008 Bükreş Zirvesi'nde verilen NATO üyeliği taahhüdünün yinelendiği de aktarılarak, "Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tamamen destekliyoruz. Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır." ifadeleri yer aldı.

        NATO bildirisinde Karadeniz’de güvenlik, emniyet, istikrar ve seyrüsefer özgürlüğünü sürdürmeyi amaçlayan bölgesel çabalara Montrö Boğazlar Sözleşmesi yoluyla verilen desteğin altı çizildi.

        Bildiride, Karadeniz’de gelişmelerin takip edileceği, durumsal farkındalığın artırılacağı vurgulandı.

        NATO ile Rusya ilişkilerine yönelik değerlendirmelerin de yer aldığı bildiride, riski minimize etmek, gerginliği azaltmak ve şeffaflığı artırmak için Moskova'yla iletişim kanallarının açık tutulacağı bildirildi.

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