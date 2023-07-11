Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Son dakika haberi Erdoğan-Biden görüşmesi başladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme başladı. Görüşme öncesinde basına açık bölümde Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 18:22
        Erdoğan-Biden görüşmesi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

        Görüşmenin başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

        "Erdoğan: Sayın başkan değerli dostum, görevime yeniden seçilmem konusunda aradığınız ve tebrik ettiğiniz için şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.

        Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz Benim için bu yeni süreç 5 yıllık süreç. Şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Şimdiden başarılar diliyorum."

        ABD Başkanı Biden ise şunları söyledi:

        "Teşekkür ederiz. Biz de 5 yıl sizle beraber olmayı arzu ediyoruz."

        Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
        Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme Haberi Görüntüle
        Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Tarihi NATO Zirvesi başladı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Erdoğan-Biden görüşmesi başladı
        Erdoğan-Biden görüşmesi başladı
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!