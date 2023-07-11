Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında kritik görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, bugün başlayacak NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Görüşme öncesinde iki lider ayaküstü görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bugün ikili görüşme gerçekleştirecek.

Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi saat 18.00'de başlayacak.

Görüşme öncesinde iki lider ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nden hemen önce de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede 'Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci' ele alınmıştı.

NATO ZİRVESİ'NDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da NATO Liderler Toplantısı'nın ikinci oturumu ile NATO-Ukrayna Komisyonu Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılarak, katılımcılara hitap edecek.

Zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunan Erdoğan, şu ana kadar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın, yarın da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili görüşme yapması, zirvenin tamamlanmasının ardından zirve alanında basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.