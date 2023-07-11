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        Kritik konular masada! NATO Liderler Zirvesi başlıyor

        NATO ülkelerinin liderleri Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geliyor. İki günlük zirvede Ukrayna, İsveç'in NATO üyeliği gibi kritik konular görüşülecek. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da pek çok liderle görüşmesi bekleniyor

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 10:34
        NATO Liderler Zirvesi başlıyor
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        NATO ülkelerinin liderleri, Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geliyor.

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        NATO Zirvesi için 11-12 Temmuz'da bir araya gelen liderler, toplantıda başta Ukrayna olmak üzere birçok konuda önemli karara imza atacak.

        Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak henüz onaylanmayan İsveç ile Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirve için Vilnius'a gidecek.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirve kapsamında pek çok liderle görüşmesi bekleniyor.

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        İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

        Zirvenin en önemli konularından biri olan İsveç'in NATO'ya üyeliği. Finlandiya'nın Nisan 2023'te üyeliğe kabul edilmesinden sonra İsveç'in üyelik sürecinin de bir an önce tamamlanması için hem NATO'dan hem de birçok NATO ülkesinden en üst seviyede daha önce açıklamalar yapıldı. Bu konuya ilişkin de dün akşam peş peşe gelişmeler yaşandı.

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğini açıkladı.

        Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak. Zirvede, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Nato
        #isveç
        #türkiye
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