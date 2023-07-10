Son dakika haberi Stoltenberg: Mutabakata varıldı Litvanya'da yarın en önemli NATO zirvelerinden biri yapılacak. Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bir araya geldi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in üyelik sürecinin onaylanması için kararı onay için TBMM'ye götüreceğini açıkladı. Öte yandan Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Diğer taraftan Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinde, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediğinin altı çizildi... ABD Başkanı Joe Biden kararla ilgili olarak "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki kararını memnuniyetle karşılıyoruz" derken, İsveç Başbakanı ise "İsveç için harika bir gün" nitelemesini yaptı...

Türkiye, İsveç ve NATO ile yaptığı kritik görüşmeler sonrasında İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e onay kararını Meclis'e götüreceğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye-İsveç ve NATO arasındaki görüşmeler sonrası kameraların karşısına geçti.

"Türkiye-İsveç NATO-mutabakata vardı" ifadelerini kullanan Genel Sekreter Stoltenberg devamla şöyle konuştu:

Sayın Erdoğan, Sayın Kristersson ile bir bildiriye imza atmış bulunuyoruz. Erdoğan, İsveç'e onay kararını Meclis'e götürecek. Bu terörle mücadelemize bir katkıdır. Türkiye'nin güvenliğine bir katkıdır. Madrid'deki anlaşmamızdan bu yana ülkeler birbirleriyle daha yakın çalışmışlardır. İsveç, kanun değişikliği yapmış ve Türkiye'ye silah ihracatını serbest bırakmıştır. İsveç'in işbirliği NATO'ya üye olduktan sonra da devam edecektir. İlk defa NATO'da terörle mücadele için özel koordinatör atanacaktır. İsveç'in üyeliğinin tamamlanması tarihi bir adımdır.

"ERDOĞAN VE KRİSTERSSON ORTAK BİR ZEMİN BULDULAR"

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Bütün konsept burada Sayın Erdoğan ve Sayın Kristersson fikirlerini değiştirmediler. Burada ortak bir zemin buldular, bundan sonrasına devam edebilmek için. Metne baktığımızda bundan sonra da adımlar atılacak. İsveç tam üye oluyor NATO'ya. Bundan sonrasına daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Bu tarihi bir gün. Açık bir taahhüt var Türkiye tarafından. Onay belgelerinin TBMM'ye sunulmasıyla ilgili. İsveç'in de taahhütü net bir şekilde ortaya konuldu. Farklı siyasi kurumlar var Türkiye Cumhuriyeti içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'e sunacak, sonraki iş TBMM'ye düşüyor. Tam bir tarih veremem ama en kısa zamanda bunun olacağının taahhütünü verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Macaristan, 'En son onaylayan biz olamayacağız' demişti. Türkiye'nin onayı, Macaristan'ı da o yola götürecek. İki ülke müttefik olarak işbirliği yapacaklar. Bir yol haritası belirlenecek. Ortak güvenlik endişeleri konusunda bir araya gelecekler. İsveç tarafının da önerdiği bir konuydu, Türkiye bunu kabul etti. Terörle mücadele, NATO'nun temel sorumluluklarından bir tanesi. Şimdi bir koordinatörümüz olacak. Bu sayede daha güçlü terörle mücadelemiz olacağını düşünüyoruz. Bizim çalışmalarımızı güçlendireceği gibi Türkiye için de aynı şey olacak.

"İSVEÇ, TÜRKİYE'YE AB ÜYELİĞİ KONUSNDA DESTEKLEYECEK"

AB üyesi olarak İsveç'in almış olduğu karar şu, Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili süreçte İsveç elinden geleni yapacak. Vize liberalleşmesi ve gümrük birliği konularında mutabık kaldı Türkiye ve İsveç. NATO bu sürecin bir parçası değil. İsveç, AB üyesi olduğu için NATO müttefiki olarak Türkiye'yi bu sürecinde destekleyecektir. Bu bir NATO kararı değil. Türkiye, İsveç ve NATO'nun bir beyannamesi. Ben burada bir şey söylüyorsam NATO adına söylüyorum. NATO kararı değil Türkiye ve İsveç'in aldığı kararlar bunlar. AB'nin genişlemesi AB'nin kendi meselesidir.

Öte yandan Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinde, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirildi.

ABD BAŞKANI BIDEN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

ABD Başkanı Joe Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki kararını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu

KRİSTERSSON: İSVEÇ İÇİN HARİKA BİR GÜN

İsveç Başbakanı Kristersson "İsveç için harika bir gün, NATO üyeliği yolunnda çok büyük bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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