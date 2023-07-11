Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında geniş yankı buldu

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İspanyol El Pais gazetesi "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldırma sözü verdi" başlığı altında verdiği haberde, "İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olma yolu açıldı. Yoğun bir müzakere turu, Ankara'nın, neredeyse tüm diğer müttefiklerinden gelen güçlü baskılara rağmen sürdürdüğü İsveç'in katılımına yönelik vetosunun engelini kaldırma taahhüdünü mühürlemesini mümkün kıldı." diye yazdı.