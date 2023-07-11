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        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında geniş yankı buldu

        NATO Liderler Zirvesi öncesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve NATO Genel Sekreteri'nin görüşmesinin ardından Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceği kararı çıktı. Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında geniş yankı buldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 07:43
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        Washington Post manşetten gördüğü haberinde, "Türkiye zirve öncesinde İsveç'in NATO üyelik hedefine karşı çıkmaktan geri çekildi" ifadelerine yer verdi.

         

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        New York Times da Türkiye'nin İsveç kararını ilk sıradan gördü. Haberde ise, "Türkiye zirve öncesinde İsveç'in NATO'ya girişinin önünü açıyor" başlığını kullandı.

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        Gelişmeleri manşetten gören bir diğer gazete Financial Times oldu. FT haberinde, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini destekleyecek" ifadeleri kullanıldı. 

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        Alman Bild gazetesi, "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı" başlığını kullandığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay kararının sürpriz olduğu vurgulandı.

         

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        İngiliz The Guardian gazetesi ise "Türkiye İsveç'in NATO başvurusunu desteklemeyi kabul etti" başlıklı haberinde, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yapılan son görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini aktardı.

         

         

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        İngiltere'de Sky News televizyonu Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki kararını, "Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girişini desteklediğini söyledi" başlığıyla "son dakika gelişmesi" olarak duyurdu.

         

         

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        The Times gazetesi, "Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine itirazını geri çekti" başlıklı haberinde, "İsveç, yarın Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nden önce Türkiye'nin itirazlarını geri çekmesinin ardından önümüzdeki haftalarda NATO'ya katılma yolunda ilerliyor." değerlendirmesine yer verildi.

         

         

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        İspanyol El Pais gazetesi "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldırma sözü verdi" başlığı altında verdiği haberde, "İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olma yolu açıldı. Yoğun bir müzakere turu, Ankara'nın, neredeyse tüm diğer müttefiklerinden gelen güçlü baskılara rağmen sürdürdüğü İsveç'in katılımına yönelik vetosunun engelini kaldırma taahhüdünü mühürlemesini mümkün kıldı." diye yazdı.

         

         

        #türkiye
        #isveç
        #Nato
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