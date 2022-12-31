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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Nazilli'deki patlamayla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi
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Nazilli'deki patlamayla ilgili 6 kişi adliyede

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün bir restoranda meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Patlamanın tüp değişimi sırasında gerçekleştiği ortaya çıkarken, hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belli oldu

Son dakika: Nazilli'deki patlamayla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Fatma Danaş (45), Neslihan Karaboğa (38) çocukları Lale Nur Karaboğa (11), Gamze Karaboğa (10) ve Cansu Karaboğa (4) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) olduğu belirtildi.

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde, dün saat 15.15 sıralarında tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Cennet Yeldi, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ölen 7 kişinin cenazesi ise otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Ölenlerin kimlikleri belirlendi. Aydın Valiliği'nin 'Twitter' hesabından yapılan açıklamada, faciada yaşamını yitiren 7 kişinin Fatma Danaş, Neslihan Karaboğa ile kızları Lale Nur Karaboğa, Gamze Karaboğa ve Cansu Karaboğa ile Emine Düztepe, kızı İrem Düztepe olduğu belirtildi.

Neslihan Karaboğa ve 3 çocuğunun Aydın'ın Karacasu ilçesi Başaran Mahallesi'nde oturdukları, gezmek için Nazilli'ye geldikleri belirlendi.

Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe'nin ise yaşadıkları Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nden 1 hafta önce Nazilli'ye taşındıkları öğrenildi. Düztepe'nin büyük kızı Sıla Düztepe'nin ise aç olmadığını söyleyip yemeğe gelmediği bildirildi.

Emine Düztepe ve kızının cenazelerinin bugün öğlende Kuyucak'ın Horsunlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

TEKNİK EKİP VE BİLİRKİŞİ, İNCELEME YAPTI

Nazilli ilçesinde, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı restoranın çevresinde polis ekipleri bariyerle güvenlik önlemi aldı. Kıbrıs Caddesi'ndeki Uzun Çarşı'da iş yeri bulunan esnaf dışında vatandaşların çarşıya giriş ve çıkışlarına izin verilmediği bildirildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürerken, teknik ekip, bilirkişi ve sosyal güvenlik uzmanları olay yerinde incelemelerde bulundu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aydın´ın Nazilli ilçesinde döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Fatma Danaş (45), ağır yaralanan kızı Cennet Yeldi (24) ve akrabaları olduğu öğrenilen ölen Gamze Karaboğa'nın (10), olaydan yaklaşık 1 saat önce, bir iş yerinde alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

İlçede bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B, iş yeri çalışanları Ş.G, Z.A ve N.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi. Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüphelinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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