Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Fatma Danaş (45), Neslihan Karaboğa (38) çocukları Lale Nur Karaboğa (11), Gamze Karaboğa (10) ve Cansu Karaboğa (4) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) olduğu belirtildi.

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde, dün saat 15.15 sıralarında tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.