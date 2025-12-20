Habertürk
        Ne Iğdır ne Sivas

        Ne Iğdır ne Sivas

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.12.2025 - 16:08 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:10
        Ne Iğdır ne Sivas
        Stat: Iğdır Şehir

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Azad İlhan

        Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Eyüp Akcan), Fofana, Bruno, Ryan Mendes (Dk. 82 Rotariu), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Dk. 55 Koita), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

        Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Murat Paluli, Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ethemi (Dk. 77 Kimpioka), Uğur Çiftçi, Avramovski (Dk. 61 Badji), Yusuf Cihat Çelik

        Goller: Dk. 5 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 59 Fofana (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+4 Doğan Erdoğan, Dk. 90+5 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 83 Charisis (Özbelsan Sivasspor)

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

        Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan1-1'lik eşitlikle ve birer puanla ayrıldı.

        Iğdır FK'nın golü 59'da Fofana atarken, Sivasspor'un sayısını ise 5. dakikada Valon Ethemi kaydetti.

        Bu sonuçla Iğdır FK puanını 30'a, Sivasspor 22'ye yükseltti.

