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Nisan ayının ikinci haftası için de yağmur müjdesi!

Nisan ayının ilk günlerinde de soğuklar kendini hissettiriyor. Bu hafta, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri kuzeyli rüzgarlar nedeniyle yine soğuğu hissedecek. Son günlerde etkili olan yağmurlar ise sevindiriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Nisan ayının 2. haftasında da İstanbul'da yağmurlu günlerimiz olacak" dedi

Son dakika haberi: Nisan ayının ikinci haftası için de yağmur müjdesi! Hava durumu İstanbul
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Bu akşam yaklaşırken Mersin-Malatya-Erzincan-Sivas-Ordu boyunca geniş bir alanda kuvvetli yağmur görülüyor. Güneybatıdan kuzeydoğuya ilerleyen yağışlar gece saatlerinde Doğu Anadolu Bölgesi genelinde kar şeklinde olacak.

Soğuk ve yağışlı hava deprem bölgesinde Malatya-Elazığ-Elbistan çevresini etkiliyor. Bölgede cumartesi günü hava açık, pazar sabahı Malatya-Maraş-Osmaniye boyunca zayıf yağmur görülecek.

Güneyde hafta sonu ilkbahar havasını daha iyi hissediyoruz, sıcaklıklar İzmir’de 17, Antalya-Adana çevresinde 18 derecelerde. Deniz suyu sıcaklıkları da 16 ila 18 derece arasında değişiyor. Bize soğuk gelse de şu havada suda denize giren pek çok insan var.

İstanbul’da hafta sonu güneşli saatler artıyor, cumartesi akşamı yaklaşırken şehrin güneyinde zayıf yağmurlar bekleniyor. Rüzgar poyrazdan esmeye devam ettiği için giydiğimiz montların önünü kapattırıyor.

Hissedilen sıcaklıklar Marmara’da ve Karadeniz’de esen kuzeyli rüzgarlar nedeniyle 10 derece civarında kalırken güneyde, 16°C’yi 23°C hissediyoruz, arada neredeyse bir mevsim fark var.

Bu sıcaklık farkları kuvvetli hava olayları yaşamamıza (Dolu, gök gürültülü sağanaklar, zaman zaman yoğun sis) yol açıyor ve bahar mevsimi güçlerini bu yıl iyi kullanıyor.

Nisan ayının 2. haftası da (özellikle 10 Nisan pazartesi) İstanbul’da yağmurlu günlerimiz olacak, barajlar kendine gelmeye başladı. Ömerli şu sıralarda yüzde 60 doluluğa yaklaşıyor.

Mart başından bu yana yaşadığımız günlere bakarsak kış mevsimi bir seviye bahara yaklaştı, ama tamamen ayrılmadı. Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havalar yükseklerimizde bir süre daha kar yağışlarına dönecek.

Doğu ve Güneydoğu bölgeler de gelecek hafta batıya göre oldukça soğuk geçecek, hazırlıklı olalım.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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