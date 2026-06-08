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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Noah Saviolo resmen Trabzonspor'da!

        Noah Saviolo resmen Trabzonspor'da!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Vitoria forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Noah Saviolo'yla anlaşma sağlandığını ve kendisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 20:06 Güncelleme:
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        Saviolo resmen Trabzonspor'da!

        Yeni sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, bir isimde daha mutlu sona ulaştı...

        Daha önce Ruslan Malinovskyi, Sidny Cabral ve Ernest Muçi'yi renklerine bağlayan bordo-mavililer, Noah Saviolo'yu da transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        8.5 MİLYON EURO BONSERVİS, 5 YILLIK İMZA!

        Portekiz ekibi Vitoria'ya 4 taksit halinde 8.5 milyon Euro bonservis ödenecek ve sözleşmede 3 milyon Euro da şarta bağlı bonus yer alacak. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışın kârından da yüzde 20 pay ödenecek.

        22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalanırken, toplamda 5.55 milyon Euro net maaş ödeneceği duyuruldu.

        Saviolo geçtiğimiz sezon 46 maça çıkarken 2 gol - 8 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 316 dakika sahada kaldı.

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