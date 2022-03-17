O anlar kameraya yansıdı! Okulda bıçaklama! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde 12 Ocak’ta kan donduran bur olay yaşandı. İddiaya göre, okulda görevli öğretmen eşi Emine Ç.’ye küfredildiği gerekçesiyle okula gelen Abdullah Ç. öğrenci ve babasıyla tartışmaya başladı.

ÖĞRETMENİN EŞİ BELİNDEKİ BIÇAĞI ÇIKARDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre okulun idari yönetim katında başlayan tartışma esnasında belindeki bıçağı çıkaran Abdullah Ç., öğrencinin velisi Begli T. ile 10. sınıf öğrencisi Gaffari T.’ye saldırdı. Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönerken, öğretmen Emine Ç. de kavgaya dahil oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Begli T.’yi 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan öğretmenin eşi Abdullah Ç., öğrenci Gaffari T.’yi de bıçakla hafif şekilde yaraladı. Gaffari T.’nin ağabeyi Ömer T.’yi de elindeki bıçakla kovalayan Abdullah Ç.’yi okul idarecileri güçlükle durdurabildi. Olayın ardından yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdullah Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

20 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturmasını tamamlayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, lisede bıçakla dehşet saçan erkek hemşire Abdullah Ç. hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla basit yaralama, basit yaralamaya teşebbüs” suçlarından 20 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı.

DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

Hazırlanan iddianame Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, dehşete düşüren olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"BIÇAĞI ELMA KESMEK İÇİN TAŞIYORDUM"

Savcılıkta ifade veren sanık Abdullah Ç., aşağıya inecekleri esnada koridorda Begli T. ile karşılaştığını belirtti. Öğrenci Gaffari T.’nin koridorda eşi hakkında ileri geri konuştuğunu ileri süren Abdullah Ç., “Gaffari eşime saldırdı. Begli de bana saldırdı. Ben de o sırada yanımda bulunan ve diyet yaptığım için sürekli elma yediğimden dolayı üzerimde taşıdığım bıçağı çıkarıp Begli T.’ye salladım. Ancak kaç kez salladığımı hatırlamıyorum. Gaffari’nin eşime yumruk attığını görünce ona da bir kez salladım” ifadeleriyle kendini savundu.

"5-6 YERİMDEN BIÇAKLANDIM"

Saldırıda bıçakla ağır yaralanan Begli T. ise ifadesinde olaydan iki gün önce oğlunun bir arkadaşıyla tartışmasından dolayı öğretmen Emine Ç. ile görüştüğünü söyledi. Görüşmenin ardından öğretmenin oğluna hakaret etmesinden dolayı eşi Abdullah Ç.’yi aradığını belirten Begli T., “Onunla yüz yüze konuşmak için okula gittim. O sırada tartışma çıktı. Bana bıçakla saldırdı. 5-6 yerimden bıçaklandım. Hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandım. Abdullah Ç.’den şikâyetçiyim” dedi.

ÜÇ SUÇTAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Yürütülen soruşturmanın ardından müşteki beyanları, tanık ifadeleri ve kamera görüntülerini değerlendiren savcılık, iddianamede şüpheli Abdullah Ç.’nin olay sonrası ele geçirilen, silahtan sayılan bıçakla müşteki Begli T.’nin vücudunun üst bölgesine birden fazla hamle yaparak öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, “Müştekilerin ve tanıkların engellemeleri nedeniyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, bu sırada kendisini engellemeye çalışan Gaffari T.’yi aynı bıçakla yaraladığı, Ömer T.’yi ise yaralamak için kovaladığı, ancak yetişememesi ve eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanığın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla basit yaralama, basit yaralamaya teşebbüs’ suçlarından cezalandırılması kamu adına talep olunur” denildi.