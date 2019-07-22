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HaberlerGündemSon dakika: S-400 arması ne anlatıyor? S-400 armasını çizen isim HABERTÜRK'e konuştu - Haberler

O armayı çizen isim HABERTÜRK'e konuştu! S-400 arması ne anlatıyor?

HABERTURK.COM

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),envanterine giren S-400 savunma sisteminin konuşlanacağı, S-400 1. Filo'sunun armasını tasarlayan Ömer Erkmen, "Armadaki Oğuz savaşçısı, bizim köklerimizin Orta Asya'ya dayandığını; biri yayda gerili, diğer üçü ise sadakta duran 4 ok ise S-400'leri fırlatan lancerdeki 4 füzeyi sembolize ediyor" dedi. O armanın detaylarını anlatan Erkmen, 2. Filo için hazırlayacağı armanın da farklı olacağını söyledi

S-400 Filo arması

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Türkiye'nin hava savunmasına güç katması amacıyla Rusya'dan alınan S-400'lerin konuşlanacağı S-400 1. Filosu'nda görev yapacak askerler için dizayn edilen filo arması onaylandı.

TSK İÇİN 300'ÜN ÜZERİNDE ARMA YAPTI

Bir aylık bir çalışmanın ürünü olan ve Ömer Erkmen tarafından hazırlanan armanın detaylarını ise bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için 300'ün üzerinde arma tasarlayan Erkmen, HABERTÜRK'e anlattı. İşte, S-400 armasanın anlattıkları...

 

"OĞUZ SAVAŞÇISI KÖKLERİ İŞARET EDİYOR"

Hava Kuvvetleri'nden gelen talep üzerine S-400 1.Filo'su için arma çalışması yaptığını belirten Erkmen, "Armada füze kullanmadık. Bunun nedeni yarın Hİsar füzeleri gelişecek ve daha iyi savunma sistemleri belki bu filo bünyesinde hizmet verecek. Filo 50 yıl belki bu armayı kullanacak. Bu gibi nedenlerle ben armada, bizim, Orta Asya'dan gelen köklerimize bir göndermede bulunarak Oğuz savaşçısını tercih ettim. Oğuz savaşçısı bize, geldiğimiz yeri hatırlatıyor.

"KOYULAŞAN MAVİLİK, İRTİFA ARTIŞI"

Armada kullandığım at, sistemin mobilize oluşuna vurgu yaparken, arka fonda dikkat ederseniz koyulaşan tonda mavilikler yer alıyor. Açık renkten koyu renge doğru giden bu mavilikler ise atmosferin yükseklen irtifalarına dikkat çekiyor.

ARMADAKİ 4 OKUN ANLAMI

Oğuz savaşçısının biri yayda gerili, diğer üçü ise sadakta 4 ok ile tasviri ise S-400'leri fırlatan lancerdeki 4 füzeden esinleniyor. Savaşçının bel hizasındaki kılıç ise S-400 sistemindeki alçak savunma sistemini temsil ediyor.

ATIN ŞAHLANAN AYAKLARI

Şahlanan atın, peçin dışına çıkan ön ayakları ise sınırları zorlayan teknolojiyi, savunmamızın değişimini sembolize ediyor."

İKİNCİ ARMA DA YOLDA

Her armanın bir göndermede bulunduğunu ve bir anlamı olduğunu söyleyen Ömer Erkmen, S-400 2. Filosu için yapacağı armanın daha farklı olacağını belirterek sözlerini noktaladı.

ÖMER ERKMEN KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ömer Erkmen, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılından bu yana TSK'ya ait hava, kara, deniz kuvvetlerindeki filolar için 300'ün üzerinde arma tasarımı gerçekleştirdi.

ERKMEN TARAFINDAN TASARLANAN FİLO ARMALARI...

 

 

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