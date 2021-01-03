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O maganda yakalandı! 'Pes' dedirten savunma: Drifti annem yaptı

İzmir'in Konak ilçesinde, yılbaşı gecesi çekici ile boş yolda drift yapan trafik magandası, polis ekipleri tarafından tespit edildi. Suçunu kabul etmeyen çekici sürücüsünün savunması 'pes' dedirtti. 6 bin 700 TL idari para cezası kesilen ve 2 ay ehliyetine el konulan maganda, ifadesinde 'Drifti annem yaptı" dedi

PES ARTIK! Son dakika: Drift yapan magandadan skandal savunma
O maganda yakalandı: Drifti annem yaptı
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DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, yılbaşı gecesi çekici ile boş yolda drift yapan sürücü, polis tarafından yakalandı. Suçunu kabul etmeyen çekici sürücüsü, olay gecesi annesinin çekici ile drift yaptığını ileri sürdü.

Olay, yılbaşı gecesi saat 00.05 sıralarında Güzelyalı Mahallesi'ndeki boş bir yolda meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar bir çekici sürücüsünün, boş yolda çekici ile drift yaptığını ihbar etti. Bunun üzerine, harekete geçen polis ekipleri, drift yapan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

6 BİN 700 TL PARA CEZASI

Çevredeki güvenlik kameraları inceleyen ve vatandaşların da ifadesine başvuran polis, çekicinin plakasının 35 AT 3205 olduğunu tespit etti. Plakadan yola çıkan polis ekipleri, olay gecesi drift yapan çekici sürücüsü M.C.Ç.'nin (27) adresine gitti. Trafik magandası çekiciye drift yapma suçundan 6 bin 700 TL idari para cezası kesildiği, 2 ay ehliyetine el konulduğu ve 2 ay çekicinin trafikten men edildiği öğrenildi.

'DRİFTİ ANNEM YAPTI'

Boş cadde üzerinde drift yapan çekici, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, birçok vatandaşın tepki göstermesine neden oldu. Öte yandan, M.C.Ç.'nin polise verdiği ifadede, cadde üzerinde drift yapan kişinin olmadığını ve drifti annesinin yaptığını söylediği ileri sürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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