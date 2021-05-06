O söylenti ölüm tuzağına dönüştü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemÇevreKORKUTAN DURUM! Son dakika: O söylenti ölüm tuzağına dönüştü! 20 metreyi buluyor
ABONE OL

O söylenti ölüm tuzağına dönüştü! 20 metreyi buluyor

İstanbul Sultangazi'de, ormanlık alanda define bulunduğuna dair söylentinin ardından bölge 20 metreyi bulan çukurlar nedeniyle ölüm tuzağı haline dönüştü. Söylentiyi duyan definecilerin akın edip, delik deşik ettiği ormana gelen vatandaşlar tedirgin. Bir an önce önlem alınmasını isteyen çevre sakinleri, "Zamanında adamın biri burada define bulduğunu iddia ederek ortaya bir laf atmış. Bu dedikoduyu duyanlar ormanın her yerini kazıyorlar. İki hafta önce kazılmış olan bir çukurun içine düştükten sonra ölmüş olan bir hayvan çıkardık. Ailemizle geliyoruz buraya. Millet artık korkuyor buraya gelmeye" dedi

KORKUTAN DURUM! Son dakika: O söylenti ölüm tuzağına dönüştü! 20 metreyi buluyor
O söylenti ölüm tuzağına dönüştü!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde define avcıları ormanlık alanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı. Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan devasa çukurlar havadan da görüntülendi.

Sultangazi Şehir Ormanları'nın Yayla Mahallesi bölümünde define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. İstanbul'da birçok noktasında çukurlar açarak define arayanlar, bu defa da Sultangazi Şehir Ormanları Yayla Mahallesi bölümüne dadandı.

Define avcıları orman içerisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde çukurlar açtı, ormanda neredeyse kazılmadık yer bırakmadı. Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan çukurlar görenleri şaşkına çevirirken, derin çukurların açık bırakılmasından endişe duyan mahalle sakinleri ise bir an önce önlem alınmasını istedi.

'ORMANIN HER YERİ BÖYLE DELİK DEŞİK'

Mahalle sakinlerinden Emin Aslan, "Biz Yayla Mahallesi'nde oturuyoruz. Buraya eşimizle, dostumuzla piknik yapmaya geliyoruz. Burada sözde define arıyorlar. Ormanın her yeri böyle delik deşik. Sıra sıra gidiyor bu çukurlar. Biz bunlardan şikâyetçiyiz. Bazı çukurlar oldukça kat kat derin. İçine girsem beni bir daha kimse bulamaz. Bu bölümde tarihi bir yer yok. 'Tarihi eser var' diye kazıyorlar. Filmlerden gördüğümüz bir haritayı ellerine alıp burada kazı yapıyorlar" dedi.

'AĞIZDAN AĞIZA GEZİYOR BU SÖYLENTİ, ORMANDA YER KALMADI'

Bir başka mahalle sakini Mustafa Kalkan ise, "Zamanında adamın biri burada define bulduğunu iddia ederek ortaya bir laf atmış. Bu dedikodu üzerine buraya gelen herkes altın veya değerli bir şey bulma umuduyla ormanın her yerini kazıyorlar. Her yer kazılmış durumda. Burada adım atacak yer yok. İki hafta önce kazılmış olan bir çukurun içine düştükten sonra ölmüş olan bir hayvan çıkardık. Bir inanışla çıkıyorlar yola ama ortada hiçbir şey yok. Ağızdan ağza geziyor bu söylenti. Ormanda doğru düzgün bir yer kalmadı. Ailemizle geliyoruz buraya. Millet artık korkuyor buraya gelmeye" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: 9 günde 3 kez yakalandı! Daha 13 yaşında
GÜNDEM9 günde 3 kez yakalandı! Daha 13 yaşında
Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili tarihi MEB tarafından açıklandı!
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, yasak var mı?
GÜNDEM19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi tarihi
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
İstatistiklerle aile
GÜNDEMİstatistiklerle aile
İki can alan sürücüye iyi hal indirimi! - Haberler
GÜNDEMİki can alan sürücüye iyi hal indirimi!
SON DAKİKA: İşler başkana kaldı! Koronavirüs ilçe belediyesini vurdu! - Haberler
GÜNDEMKoronavirüs ilçe belediyesini vurdu!
KORKUÇ! Son dakika: Erzurum'da bir maganda 13 yaşındaki Pınar'ı gözünden vurdu! - Haberler
GÜNDEMMaganda Pınar'ı gözünden vurdu!
İYİ Parti lideri Akşener'den ittifak açıklaması! 'İş birliği olacak gibi..'
GÜNDEMAkşener'den ittifak açıklaması! 'İş birliği olacak ...
SANKİ SAVAŞ! Son dakika: Komşuların taşlı sopalı kavgası - Haberler
GÜNDEMKomşuların taşlı sopalı kavgası!