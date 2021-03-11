Merkez Bankası (TCMB),ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocakta cari açık geçen yılın aynı ayına göre 166 milyon dolarlık düşüşle 1 milyar 867 milyon dolar oldu. Böylece 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın ocak ayında 3 milyar 24 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 1 milyar 177 milyon dolar fazla verdi.
|(milyon dolar)
|2020 Ocak
|2021 Ocak
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-2,033
|-1,867
|İhracat
|14,872
|14,826
|İthalat
|18,189
|16,739
|Mal Dengesi
|-3,317
|-1,913
|Hizmet Gelirleri
|3,999
|2,421
|Hizmet Giderleri
|2,426
|1,966
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-1,744
|-1,458
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|586
|749
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|969
|1,221
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-2,127
|-1,930
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|94
|63
|SERMAYE HESABI
|-8
|-18
|FİNANS HESABI
|2,140
|-1,632
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|160
|306
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|989
|500
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|580
|172
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-642
|5,002
|Hisse Senetleri
|-333
|-293
|Borç Senetleri
|-309
|5,295
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2,342
|5,660
|Merkez Bankası
|0
|0
|Genel Hükümet
|13
|0
|Bankalar
|2,103
|5,985
|Diğer Sektörler
|226
|-325
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|595
|2,268
|Merkez Bankası
|3
|1,377
|Genel Hükümet
|4
|-36
|Bankalar
|1,037
|2,626
|Diğer Sektörler
|-449
|-1,699
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-4,181
|-253
|NET HATA VE NOKSAN
|1,247
|3,823
|GENEL DENGE
|2,934
|-3,570
|REZERV VARLIKLAR
|-2,934
|3,570
|Resmi Rezervler
|-2,934
|3,570
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DÜŞÜŞ
Cari açıktaki gerilemede, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 118 milyon dolar azalarak 455 milyon dolara gerilemesine rağmen, dış ticaret açığının 1 milyar 404 milyon dolar daralmayla 1 milyar 913 milyon dolara düşmesi etkili oldu.
Ocak ayında portföy yatırımlarında 4 milyar 830 milyon dolar net giriş kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 293 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 924 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 857 milyon dolar, Genel Hükümet ise 3.5 milyar dolar net borçlanma yaptı.
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