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Ocak ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı

Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre ocakta cari açık geçen yılın aynı ayına göre 166 milyon dolar düşerek 1 milyar 867 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda dış ticaret açığındaki düşüş etkili oldu

Son dakika: Ocak ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB),ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocakta cari açık geçen yılın aynı ayına göre 166 milyon dolarlık düşüşle 1 milyar 867 milyon dolar oldu. Böylece 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın ocak ayında 3 milyar 24 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 1 milyar 177 milyon dolar fazla verdi.

(milyon dolar)2020 Ocak2021 Ocak
CARİ İŞLEMLER HESABI-2,033-1,867
İhracat14,87214,826
İthalat18,18916,739
Mal Dengesi-3,317-1,913
Hizmet Gelirleri3,9992,421
Hizmet Giderleri2,4261,966
Mal ve Hizmet Dengesi-1,744-1,458
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler586749
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler9691,221
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-2,127-1,930
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler9463
SERMAYE HESABI-8-18
FİNANS HESABI2,140-1,632
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi160306
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu989500
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi580172
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-6425,002
Hisse Senetleri-333-293
Borç Senetleri-3095,295
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2,3425,660
Merkez Bankası00
Genel Hükümet130
Bankalar2,1035,985
Diğer Sektörler226-325
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5952,268
Merkez Bankası31,377
Genel Hükümet4-36
Bankalar1,0372,626
Diğer Sektörler-449-1,699
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-4,181-253
NET HATA VE NOKSAN1,2473,823
GENEL DENGE2,934-3,570
REZERV VARLIKLAR-2,9343,570
Resmi Rezervler-2,9343,570
Uluslararası Para Fonu Kredileri00

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DÜŞÜŞ

Cari açıktaki gerilemede, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 118 milyon dolar azalarak 455 milyon dolara gerilemesine rağmen, dış ticaret açığının 1 milyar 404 milyon dolar daralmayla 1 milyar 913 milyon dolara düşmesi etkili oldu.

Ocak ayında portföy yatırımlarında 4 milyar 830 milyon dolar net giriş kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 293 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 924 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 857 milyon dolar, Genel Hükümet ise 3.5 milyar dolar net borçlanma yaptı.

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