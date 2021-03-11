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Merkez Bankası (TCMB),ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocakta cari açık geçen yılın aynı ayına göre 166 milyon dolarlık düşüşle 1 milyar 867 milyon dolar oldu. Böylece 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın ocak ayında 3 milyar 24 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 1 milyar 177 milyon dolar fazla verdi.

(milyon dolar) 2020 Ocak 2021 Ocak CARİ İŞLEMLER HESABI -2,033 -1,867 İhracat 14,872 14,826 İthalat 18,189 16,739 Mal Dengesi -3,317 -1,913 Hizmet Gelirleri 3,999 2,421 Hizmet Giderleri 2,426 1,966 Mal ve Hizmet Dengesi -1,744 -1,458 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 586 749 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 969 1,221 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -2,127 -1,930 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 94 63 SERMAYE HESABI -8 -18 FİNANS HESABI 2,140 -1,632 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 160 306 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 989 500 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 580 172 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -642 5,002 Hisse Senetleri -333 -293 Borç Senetleri -309 5,295 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2,342 5,660 Merkez Bankası 0 0 Genel Hükümet 13 0 Bankalar 2,103 5,985 Diğer Sektörler 226 -325 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 595 2,268 Merkez Bankası 3 1,377 Genel Hükümet 4 -36 Bankalar 1,037 2,626 Diğer Sektörler -449 -1,699 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -4,181 -253 NET HATA VE NOKSAN 1,247 3,823 GENEL DENGE 2,934 -3,570 REZERV VARLIKLAR -2,934 3,570 Resmi Rezervler -2,934 3,570 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DÜŞÜŞ

Cari açıktaki gerilemede, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 118 milyon dolar azalarak 455 milyon dolara gerilemesine rağmen, dış ticaret açığının 1 milyar 404 milyon dolar daralmayla 1 milyar 913 milyon dolara düşmesi etkili oldu.

Ocak ayında portföy yatırımlarında 4 milyar 830 milyon dolar net giriş kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 293 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 924 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 857 milyon dolar, Genel Hükümet ise 3.5 milyar dolar net borçlanma yaptı.