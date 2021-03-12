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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Okul inşaatında göçük! 1 işçi kurtarıldı - Haberler
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Son dakika haberler... Bahçelievler'de okul inşaatında göçük! 1 işçi toprak altından kurtarıldı

İstanbul Bahçelievler'de bir ortaokulun inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Okul inşaatında göçük! 1 işçi kurtarıldı - Haberler
Okul inşaatında göçük! 1 işçi kurtarıldı
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DHA

Göçük, saat 17.30 sıralarında Bağlar Ortaokulu'nun temel güçlendirme çalışması sırasında meydana geldi. Olayda yabacı uyruklu olduğu öğrenilen 1 işçi toprak altında kaldı.

DHA'nın haberine göre olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu işçi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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