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HaberlerGündemSon dakika! Okul önünde akılalmaz olay! Vatandaş linç etmeye kalktı! - Haberler

Son dakika... Okul önünde akılalmaz olay! Vatandaş linç etmeye kalktı!

DHA

Bartın'da, Ahmet T.'nin (85),okul önündeki durakta bekleyen çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu görenler, tepki gösterip, polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

okulun önünde taciz son dakika

Bartın'da, dün, Demirciler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önünde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre 85 yaşındaki Ahmet T., okul önündeki durakta bekleyen 9-11 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna para verirken, tacizde bulundu. Bunu gören çevredekiler, Ahmet T.'ye tepki göstererek, polise haber verdi.

VATANDAŞ DÖVMEYE KALKTI

DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çocukların ifadesine başvurup, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Bu sırada çevrede bulunanlar, polis aracına bindirilen Ahmet T.'ye vurmaya çalıştı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T.'nin, daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

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