Bartın'da, dün, Demirciler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önünde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre 85 yaşındaki Ahmet T., okul önündeki durakta bekleyen 9-11 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna para verirken, tacizde bulundu. Bunu gören çevredekiler, Ahmet T.'ye tepki göstererek, polise haber verdi.

VATANDAŞ DÖVMEYE KALKTI

DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çocukların ifadesine başvurup, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Bu sırada çevrede bulunanlar, polis aracına bindirilen Ahmet T.'ye vurmaya çalıştı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T.'nin, daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.