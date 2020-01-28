Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul İkitelli'de, 4 Ocak'ta akılalmaz bir cinayet yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Mirza Khalofov (27) ve arkadaşı Mahmut T., gece saat 23.00 sıralarında eve giderken yolda karşılaştıkları Ekber İ. ile aralarında tartışma çıktı.

İKİ ARKADAŞIYLA GERİ GELDİ

Yan bakma meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmanın ardından uzaklaşan Ekber İ., iki arkadaşını da yanına alarak geri döndü.

DAYAKLA KOMAYA SOKTULAR

Ekber İ. ve iki arkadaşı, Mirza Khalofov ve arkadaşına saldırdı. 3 saldırgan, Mirza Khalofov ve arkadaşı Mahmut T.'yi yumruk ve tekme darbeleriyle bayıltana kadar dövdü. Dayak yiyen iki arkadaş fenalaşınca şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Mirza Khalofov komaya girdi.

24 GÜN SONRA ÖLDÜ

24 gündür tedavi altında bulunan Mirza Khalofov hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin olaydan önce bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüne ulaştı.

ÜÇ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Ekber İ. ile Hüseyin B. yakalandı. Kavgaya karışan şüphelilerden Samet A.'nın ise bir hafta önce gasp suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye gönderildi.