Ordu'da fırtına ve sağanak; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor. Ordu'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Kentte bazı araçlar da hasar gördü

Ordu'da fırtına ve sağanak etkili oldu; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bazı araçlar hasar gördü.

DHA'nın haberine göre Ordu'da dün akşam saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu.

Altınordu ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Durugöl Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısının uçması nedeniyle park halindeki 3 araç hasar gördü.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanırken, uçan çatı nedeniyle 3 aracı hasar gören galerici Bekir Ergen, "Bir tanıdığım arayarak, galerimin önündeki araçların üzerine çatı düştüğünü söyledi. Bunun üzerine buraya geldik. Yan taraftaki binanın çatısı uçmuş. 3 aracın üzerine çatı düşmüştü. Ama 2'sinde büyük hasar var. Şu anda fırtına devam ediyor, araçlarımızı kapalı alana götürüyoruz" dedi. REKLAM