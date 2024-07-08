"AFAD, itfaiye, jandarma, belediye ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Ayrıca Ünye-İkizce kara yolu heyelan nedeniyle kapanmış olup, yol açma çalışmaları Karayolları tarafından yürütülmektedir. Ulaşım tali yollardan sağlanmaktadır. Rüsumat çalışmaları belediye ekipleri tarafından devam etmektedir. Yollarda, altyapı ve üstyapılarda hasarlar oluşmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlar, yağışların ve sel sularının yol açtığı hasarları giderme çalışmalarını sürdürmektedir."