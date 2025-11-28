Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ordu haberleri: Daha 6'ncı sınıftı... Nedeni bilinmeyen ölüm Suat'ı hayattan kopardı | Son dakika haberleri

        Daha 6'ncı sınıftı... Nedeni bilinmeyen ölüm Suat'ı hayattan kopardı

        Ordu'da acı bir ölüm meydana geldi. Henüz 6'ncı sınıf öğrencisi olan Suat Ermiş, sınıfta baygınlık geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:56 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:56
        Daha 6'ncı sınıftı... Küçük Suat hayatını kaybetti
        Ordu'da henüz 6'ncı sınıf öğrencisi olan Suat Ermiş, sınıfta baygınlık geçirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        İHA'nın haberine göre olay; Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ders sonrası okuldan ayrılmak için sınıfındaki çantasını almaya giden 11 yaşındaki Suat Ermiş, aniden bayılarak yere düştü.

        11 yaşındaki Suat Ermiş, hayatını kaybetti.
        11 yaşındaki Suat Ermiş, hayatını kaybetti.

        İLK MÜDAHALEYİ ÖĞRETMENLERİ YAPTI

        Okulda bulunan babası ve öğretmenlerinin ilk müdahalesiyle küçük öğrencinin bilincini kaybetmesinin ardından kısa süre sonra kalbinin durduğu fark edildi. Öğretmenler vakit kaybetmeden Suat Ermiş'e kalp masajı uygulamaya başladı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdikten sonra küçük Suat Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede doktorlar, kalbi duran Suat'ı hayata döndürmek için yaklaşık bir saat süren yoğun bir çaba sarf etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen 11 yaşındaki Suat Ermiş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Öğrencinin daha önceden bilinen bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınarak detaylı inceleme için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

