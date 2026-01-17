Ordu'da oto bakım servisinde 2 kişi ölü bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesindeki oto bakım servisinde 1'i çalışan 2 kişinin cesedi bulundu.
USTA OLARAK ÇALIŞIYOLARDI
Yunus Emre Mahallesi'ndeki iş yerinin kepenklerinin açık olduğunu gören çevredekiler, içeri girdiklerinde bakım servisinde usta olarak çalışan O.B. ve S.B'yi hareketsiz buldu.
2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA
Cesetler, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.