        Son dakika: Orduda oto bakım servisinde 2 kişi ölü bulundu

        Ordu'da oto bakım servisinde 2 kişi ölü bulundu

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki oto bakım servisinde 1'i çalışan 2 kişinin cesedi bulundu

        Giriş: 17.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:47
        Oto bakım servisinde cansız bedenleri bulundu
        Ordu'nun Ünye ilçesindeki oto bakım servisinde 1'i çalışan 2 kişinin cesedi bulundu.

        USTA OLARAK ÇALIŞIYOLARDI

        Yunus Emre Mahallesi'ndeki iş yerinin kepenklerinin açık olduğunu gören çevredekiler, içeri girdiklerinde bakım servisinde usta olarak çalışan O.B. ve S.B'yi hareketsiz buldu.

        2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Cesetler, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

