        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ordu’da sahil kıyısında insansız deniz aracı bulundu | Son dakika haberleri

        Ordu’da sahil kıyısında insansız deniz aracı bulundu

        Ordu'da sahilde bulunan şüpheli cisim ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Detaylı incelemenin ardından cismin açığa çekilerek imha edileceği bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Kıyıya insansız deniz aracı vurdu
        Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu.

        EKİPLERE HABER VERİLDİ

        İHA'daki habere göre olay; Ordu’nun Ünye ilçesinde Yüceler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        İDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

        Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi.

        GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

        Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.

        İNCELEMENİN ARDINDAN İMHA EDİLECEK

        Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi.

