Ordu’da sahil kıyısında insansız deniz aracı bulundu
Ordu'da sahilde bulunan şüpheli cisim ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Detaylı incelemenin ardından cismin açığa çekilerek imha edileceği bildirildi
Giriş: 21.03.2026 - 12:47
Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
İHA'daki habere göre olay; Ordu’nun Ünye ilçesinde Yüceler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
İDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ
Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi.
GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI
Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.
İNCELEMENİN ARDINDAN İMHA EDİLECEK
Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi.
