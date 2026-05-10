Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 16:22
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Orhan Yıldırım, havalimanında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
