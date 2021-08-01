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Türkiye tüm imkanlarını seferber etti ve orman yangınlarını söndürme ardından soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan yurdun birçok bölgesinde ormanlara girişler yasaklandı. İşte orman yangınları ile ilgili son dakika haberler...

BODRUM'DA YANGIN RÜZGARIN ETKİSİ İLE BÜYÜDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Kumbahçe Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle İçmeler Mahallesi'ndeki tersaneye kadar ulaştı. Tedbir amaçlı bölgedeki otel ve evleri boşaltma çalışmaları başlatıldı.Oteldeki yerli ve yabancı turistler tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye ediliyor.Yangına 1 helikopter, 20'den fazla arazöz ve yangın söndürme ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Bazı inşaat firmaları da beton mikserler ve su tankerleriyle ekiplere destek veriyor.Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'DA 7 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, 7 hektarlık alan zarar gördü.

Vezirköprü ilçesi Kurucay Mahallesi Kabagöz mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor. Yangında, 7 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Yangın yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili oldu. Ülke geneli yangınlar nedeniyle tedbirlerimizi almıştık. Yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

GAZİANTEP YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adaklı ve Dayıdağı mahalleleri arasında bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Gaziantep ve Nizip ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında ormanlık alanın yakınındaki fıstık bahçeleri de zarar gördü.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Alanda incelemede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını belirterek, vatandaşları ormanlık alanda piknik yapmamaları konusunda uyardı.

UŞAK'TA 4 SAATLİK ÇALIŞMA SONUÇ VERDİ

Uşak'ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Göğem köyü göl mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangın bölgesine giden Uşak, Manisa, Kütahya ve Denizli'ye bağlı 20 arazöz, 4 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı ile Uşak Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve Uşak Havalimanı'nda görevli itfaiye ekipleri ve 6 iş makinesi alevlere müdahale etti.

Ekipler, yanan alanın yakınındaki bölgede bulunan evlerin tedbir amaçlı boşaltılması için çalışma başlattı. Bölgedeki bir eve sıçrayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, AK Parti İl Başkanı Fahrretin Tuğrul, CHP İl Başkanı Ali Karaoba, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15.30 sıralarında Göğem köyü yakınlarında başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğünü söyledi.

Yangına çok sayıda ekibin kısa sürede müdahale ettiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Yangın kontrol altına alındı. Evlere çok yakın bir noktada çıkan yangın, bir eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle de büyümeden söndürüldü. Allah'a şükürler olsun ki bir can kaybımız olmadı. Kontrol altına aldığımız bu yangını da kısa sürede söndüreceğiz. Ben burada söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize, gönüllü olarak da destek veren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Uşaklı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun diyorum."

AK Parti İl Başkanı Tuğrul da yangının ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getirdi.

Yangın bölgesine gelen sivil toplum kuruluşlarının görevlileri de söndürme çalışmaları sırasında ekiplere su ve ayran verdi.

Yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi

FETHİYE'DE YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, bölgeye karadan müdahale etti.

Ekiplere bölgeye gelen çok sayıda vatandaş da destek verdi. Bu nedenle araçlarıyla yangın bölgesine ulaşmak isteyenler, ormanlık alana çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu.

Söndürme çalışmalarını koordine eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere, ilk amaçlarının yangının yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

"Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor." diyen Fırat, bir gazetecinin "yangının çıkış nedeni ve gözaltı olup olmadığını sorması üzerine "İlk amacımız söndürmek." yanıtını verdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu belirtti.

Belediyenin imkanlarını da söndürme çalışması için seferber ettiklerini dile getiren Karaca, "Tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Kayaköy bölgesinde de bir yangın var. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hebasından "Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." paylaşımında bulundu.