Norveç polisi, silahlı bir kişinin başkent Oslo'da çaldığı ambulansla yayaların arasına daldığını duyurdu.

Yetkililer, saldırganın yaralı ele geçirildiğini açıklarken, hastaneye kaldırılan yayalardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Polisin eylemciyi 10 el ateş ederek durdurduğu belirtilirken, eylemin terör bağlantılı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Bu arada yerel basında çıkan haberlerde erkek eylemcinin yanında bir kadın bulunduğu, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.