Osmaniye'de Veysel Ç. (19) ve Eylül K.'nin (16), mezarlıkta boğazları kesilmiş ölü bulunduğu otomobilde isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi. Polis, Veysel Ç.'nin Eylül K.'yi öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi.

MEZARLIKTAKİ OTOMOBİLDE HAREKETSİZ DURUYORLARDI

DHA'nın haberine göre olay; dün akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan otomobilde hareketsiz duran 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. ile Eylül K.’nin hayatını kaybettiği belirledi. Vücutlarında kesici alet yarası bulunan 2 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İSİMLERİNİN YAZILI OLDUĞU BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Araçta Veysel ve Eylül'ün isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildiği bildirildi.

SIR ÖLÜMDE YENİ İDDİA

Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Veysel Ç.'nin, Eylül K.'yi boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını kesip intihar ettiği iddia edildi.