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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Oteldeki iğrenç iddiaya tekmeli tepki!
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Oteldeki iğrenç iddiaya tekmeli tepki! Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı

Antalya'da bir otelde tatil yapan gurbetçi aile, çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği yabancı uyruklu kişilere sözlü ve tekmeli tepki gösterdi. Şüpheliler güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Otel yönetimi de iğrenç olayın takipçisi olacağını duyurdu. Polis yabancı uyruklu 2 şüpheliyle ilgili kişisel verilen kaydedilmesi suçundan işlem başlattı

SON DAKİKA: Oteldeki iğrenç iddiaya tekmeli tepki!
Oteldeki iğrenç iddiaya tekmeli tepki!
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İHA

Antalya’da bir otelde tatil yapan gurbetçi aile, çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği yabancı uyruklu kişilere sözlü ve tekmeli tepki gösterdi. Polis yabancı uyruklu 2 şüpheliyle ilgili kişisel verilen kaydedilmesi suçundan işlem başlattı.

İğrenç olay, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yaşandı. Otelde tatil yapan bir aile çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia eden yabancı uyruklu bir kişiyi fark etti. Telefonla konuşan kişiye hem sözlü hem de tekme atmaya çalışarak tepki gösteren aile o anları da cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başladı. Aileden biri görüntüyü çektiği iddia edilen kişiye tekme vurdu. İki kişi güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.

OTEL YÖNETİMİ: OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Otel yönetimi tarafından sosyal medyadaki görüntülerin altına yapılan yorumda, "Şirket prensibi gereği en hassas olduğumuz, ‘çocuklar’ konusunda tarafımızca asla taviz verilmemiş ve ivedilikle tesis dışı edilmişlerdir. Haklarında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikâyette bulunulmuştur. Takibi de bizzat tarafımızca ve avukatlarımızca yapılacaktı" denildi.

Olayın ardından otele gelen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikâyetçi olan 3 ailenin ifadelerini aldı ve şüpheli 2 kişi hakkında 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi' suçundan işlem başlattı.

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