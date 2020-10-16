DHA

Pendik’te bulunan İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde otizmli bir gencin kolları arkadan bağlı şekilde bankta oturduğu görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

DHA’da yer alan habere göre olayla ilgili 3 gün önce müfettiş görevlendirilerek kapsamlı soruşturma başlatıldı. Müfettişlerin yürüttüğü soruşturmada kurum ve bahçedeki güvenlik kameraları incelenecek, yönetici ve personelin de beyanları alınacak. Otizmli gencin bir uzman eşliğinde de olayla ilgili bilgisine başvurulacak.

İlk tespitlere Ağustos ayında kaydedilen dehşete düşüren görüntü, öfke nöbeti geçiren otizimli genci kontrol edemeyen görevli personelin, kendisine ve başkasına zarar vermemesi için kollarını bir bezle arkadan bağlaması sonucu ortaya çıktı.

Yetkililer, otizmli çocuklarla ilgili bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilen önemli merkezlerden biri olan bu kurumda yaşanan olayın en kısa sürede açığa kavuşturulacağını bildirdi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bakanlığın idari soruşturması sürerken, savcılık da olayın sorumluları hakkında adli soruşturma yürütecek.