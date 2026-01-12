Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: 3 ölü, 1 yaralı

        Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: 3 ölü, 1 yaralı

        Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:57
        Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi
        Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        OTOBÜS İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        İHA'nın haberine göre kaza, Adıyaman Kahta kara yolunda meydana geldi. Volkswagen marka otomobil, Ünal firmasına ait otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken, otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Adıyaman
        #Son dakika haberler
