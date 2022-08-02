Otoyoldaki yarışı izliyordu! Sağ bacağı koptu! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, Adana-Tarsus istikameti 5’nci kilometrede geçen cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

KALABALIĞI GÖRÜP MERAK ETTİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, 23 yaşındaki Sedat Leventöz, kardeşi Hasan (17) ile birlikte Pozantı ilçesine giderken otoyolda bir kalabalık olduğunu gördü. Bunun üzerine Leventöz, kardeşiyle birlikte kalabalığın arasına karıştı.

KALABALIĞIN ÜZERİNE SÜRDÜ İDDİASI

Otoyolda para karşılığı yarış yapanların olduğunu gören Leventöz kardeşler, yarışı izlemeye başladı. Bu sırada plakası öğrenilemeyen otomobili kullanan E.Y., yarışta birinci olduktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili yol kenarında yarışı izleyen kalabalığa sürdü.

ARACIN ALTINDA KALDI

Kalabalıkta birçok kişi ve Hasan Leventöz son anda kaçmayı başarırken Sedat Leventöz kaçamadı ve aracın altında kaldı.

SAĞ BACAĞINI KAYBETTİ

Kaza sırasında sağ bacağı kopan Leventöz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ameliyata alınan Leventöz’ün sağ bacağının tamamen koptuğu ve dikilemeyeceği, çarpma sonucu elinde de hasar kalacağı tespit edildi. Ailenin acılı bekleyişi sürerken Sedat Leventöz’ün de durumunun iyiye gittiği ancak yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"GEREKENİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Sedat Leventöz’ün amcası İsmail Leventöz, “Genel durumunun iyiye gittiğini söylediler ama sağ bacağını kaybetti. Uzuv kaybı oldu. Hastamızın biran önce iyileşmesini, sağlığına kavuşmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN CANI YANMASIN, ÖNLEM ALINSIN"

Otoyolda yapılan yarışların son bulmasını istediğini vurgulayan İsmail Leventöz, “Orası bir otoyol. Orada hız limitleri belli. Uyulması gereken kurallar var. Gerek emniyet güçleri, gerekse de yerel yönetimlerin önlem almalarını istiyoruz. Kimsenin canı yanmasın. Sonuçta ortada insan hayatı var” dedi.