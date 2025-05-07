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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Özgür Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltında

        Özgür Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltında

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, sosyal medyada evlat katili Selçuk Tengioğlu adına hesap açarak tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı.

        Giriş: 07.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:01
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        Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltında
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, evlat katili saldırgan "Selçuk Tengioğlu" adına sosyal medya hesabı üzerinden tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı.

        CHP lideri Özgür Özel, pazar günü Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

        2 evladını öldürdüğü ve 2020 yılında şartlı tahliye olan Selçuk Tengioğlu'nun saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenmişti.

        Sosyal medyada "Selçuk Tengioğlu" adına açılan bir hesaptan CHP lideri Özgür Özel'e yönelik tehditler sonrası operasyon düzenlendi. Özel'i tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

        "Kisisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde arama yapıldı. Dijital materyallere el konuldu

        Şüphelinin Anadolu Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor.

        Özgür Özel'i daha önce de sosyal medya üzerinden tehdit eden bir şüpheli de Trabzon'da yakalanarak tutuklanmıştı.

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