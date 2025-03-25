Adana'da üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı (20) katleden minibüs şoförü Suphi Altındöken'i (26) cezaevinde öldüren hükümlü Gültekin Alan, mahkemede yaptığı savunmada "Cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Bunlardan birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.’dir. Silahı cezaevine getirten Ahmet Tekin B.’dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.’dir" dedi.

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın cinayet sanığı minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken, tutulduğu Adana F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 11 Nisan 2016'da aynı koğuşta kaldığı hükümlü Gültekin Alan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Aynı olayda babası Necmettin Altındöken de yaralandı. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gültekin Alan ile ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Ö., silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin B., eşi Gamze B. ile Ahmet Tekin B., Ferat Y. ve Serkan A. hakkında Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, Gültekin Alan’ı ’tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Alan’a, ’Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten’ 18 yıl, ’hakaretten’ 1 yıl 4 ay, ’yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçlarından 6 yıl, ’infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan’ da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi.

CEZASI ONANDI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Gültekin Alan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararını onadı. Kurul, diğer sanıklar yönünden ise kararı bozdu. Bunun üzerine dosya, tekrar yerel mahkemeye gönderildi.

Cezası onandığı için önceki gün karar duruşmasında tanık olarak dinlenen Gültekin Alan, "Cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Bunlardan birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.’dir. Silahı cezaevine getirten Ahmet Tekin B.’dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.’dir" dedi.

Mahkeme heyeti, Gültekin Alan’ın ifadesini inandırıcı bulmadı. Heyet, sanıkların ’nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Davanın, Ferat Y. yönünden devamı kararlaştırıldı.