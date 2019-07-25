Suriye'deki iç savaş sürecinde, Suriye ordusundan ayrılan askerlerin de aralarına katıldığı sivillerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO),önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğit-donat ile askeri eğitime alındı ardından ise TSK tarafından 24 Ağustos 2016'da gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'na katıldı.

2 BİN KİLOMETREKARE TEMİZLENDİ

DHA'daki habere göre Özgür Suriye Ordusu´nun çeşitli gruplarının da katıldığı harekat ile Cerablus, Azez ve El Bab kentleri ile kırsalındaki bölgeler terör örgütlerinden arındırıldı. 2 bin kilometre kareden fazla alanın teröristlerden temizlenmesinin ardından Özgür Suriye Ordusu grupları da yeniden bir araya gelerek koordineli şekilde hareket etmeye başladı.

2017'DE ÖSO, 'MİLLİ ORDU' OLDU

2017 yılı sonunda da ÖSO bileşenlerinin bir araya gelmesiyle 'Milli Ordu' kuruldu. Türkiye'de eğitilen askerlerin komuta ettiği yeni ordudaki askerler; daha disiplinli, modern ve donanımlı şekilde cephelerde yer almaya başladı.

MİLLİ ORDU'YA KATILIM ARTIYOR

Türkiye'de eğitilen üst rütbeli askerler, Milli Ordu'ya yeni katılan gençleri Azez, El Bab ve Afrin bölgesindeki kamplarında eğitimden geçiriyor. Afrin bölgesinde ÖSO bileşenlerinden olan Suriye Türkmenlerinin komuta ettiği Sultan Murat Tugayı´nın eğitim kampında da 250 kişi eğitime tabi tutuluyor. Yaklaşık bir aylık zorlu bir eğitimin ardından mezun olan gençler, Milli Ordu saflarına katılıyor.

ASKERİ ALANLARDA EĞİTİM VERİLİYOR

Fiziksel güçlenme adına yaptırılan ağır sportif eğitimin yanı sıra; her türlü arazide görev yapacak şekilde donanımlı hale getirilen yeni güçlere savunma, taarruz, meskun mahal, patlayıcı konularında bilgiler veriliyor. Her türlü silahı kullanabilecek şekilde eğitim gören gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Ordu komuta kademesinin ihtiyaç duyduğu cephe hatlarında görevlendiriliyor.

AMAÇLARI SURİYE'DE TERÖRÜ YOK ETMEK

Sultan Murat Tugayı komutanlarının eğittiği güçler, eğitim süreçlerini tamamlayarak görev alacakları cephe hattına gitmek için heyecanlandıklarını ifade ediyor. Türkiye'nin olası Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunda görev almak istediklerini anlatan Milli Ordu´ya aday güçler, hedeflerinin Suriye topraklarında başta PKK/YPG olmak üzere hiçbir terör örgütünü barındırmamak olduğunu söyledi.

35 BİN KİŞİLİK ORDU, TSK'NIN YANINDA

Milli Ordu yetkilileri ise en büyük isteklerinin bir an önce Suriye´de huzurun sağlanması olduğunu belirtti. Milli Ordu kurmayları, kendilerine her zaman destek olan Türkiye´nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile kentlerinin özgürleştiğini hatırlattı. Yeni süreçte en büyük isteklerinin Türkiye´nin Fırat´ın doğusuna yönelik harekat düzenlemesi ve bu bölgelerin de terör örgütleri işgalinden kurtarılması olduğunu anlatan yetkililer, 35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.