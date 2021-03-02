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Pandemi kısıtlamaları onlara yaradı! Sayıları arttı

Türkiye'de pandemi döneminde birçok canlı türünde olduğu gibi adına türküler yazılan telli turna popülasyonunda önemli artış olduğu gözlendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, "Salgın dolayısıyla getirilen kısıtlamalar çerçevesinde doğal alanlarda piknik, gezi gibi aktivitelerin yasaklanmasıyla doğada yaşayan canlıların daha rahat ve stressiz bir şekilde yaşam aktivitelerini gerçekleştirmelerine fayda sağlamıştır. Erzincan'ın çayırlık alanında bir arada görülen 12 adet telli turnanın uzun bir süredir bölgede elde edilen en yüksek sayı olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi

SON DAKİKA: Pandemi onlara yaradı! Kısıtlamada sayıları arttı
DHA

Türkiye'de koronavirüs salgını döneminde birçok canlı türünde olduğu gibi adına türküler yazılan telli turna popülasyonunda önemli artış olduğu gözlendi.

Karayolu ile Üzümlü ilçesinden Erzincan'a giden Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. öğretim üyesi Önder Akkaş tarafından Üzümlü ilçesindeki Altıntepe sazlığında çekilen telli turnalar, ilgi odağı oldu. Yan yana gezerek beslenen teli turnaların ilk kez bu kadar kalabalık göründüğünü belirten, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, şöyle konuştu:

"Ülkemiz zengin bir kuş faunasına sahiptir. Bu zenginliği artıran faktörlerin başında, ülkemizin farklı habitat ve iklim özellikleri ile beraber zengin doğal alanlara sahip olmasıdır. Ülkemizde göçmen statüsünde olan ve üremek için özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çayırlık alanları tercih eden türlerden birisi de telli turnadır (Anthropoides virgo). Son yıllarda elde edilen veriler ışığında dünya ölçeğinde popülasyon sayısında artış görülmektedir. Ülkemizde dönemsel olarak popülasyon sayısında dalgalanmaların olduğu görülmektedir."

'YAŞAM AKTİVİTELERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNE FAYDA SAĞLADI'

Prof. Dr. Atilla Durmuş, Kovid-19 salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamalar çerçevesinde doğal alanlarda piknik, gezi gibi aktiviteler yasaklandığı hatırlatan Prof. Dr. Atilla Durmuş, "Bu durum doğada yaşayan canlıların daha rahat ve stressiz bir şekilde yaşam aktivitelerini gerçekleştirmelerine fayda sağlamıştır. Görüntüde Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yer alan Altıntepe çayırlık alanına yaklaşık 12 telli turnanın beslenmek ve üremek için geldikleri görülmektedir. Tespit edilen bu popülasyon sayısı uzun bir süredir bir bölgede elde edilen en yüksek sayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayının önümüzdeki dönemde bu bölgede ve diğer bölgelerde artmasını tahmin etmekteyiz" diye konuştu.

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