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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Panikle kaçıştılar! İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomatik tüfekli dehşette sıcak gelişme
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Gaziosmanpaşa'da tüfekle onlarca kişinin arasında ateş açan kişi yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. İlçede bir kişi, otomobilin üzerine çıkarak çevreye otomatik tüfekle ateş açtı. Şüphelinin ise bugün gözaltına alındığı açıklandı

Son dakika: Panikle kaçıştılar! İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomatik tüfekli dehşette sıcak gelişme
Panikle kaçıştılar! Otomatik tüfekli dehşette sıcak gelişme
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DHA

Son dakika... İlçede Trabzonsporlu taraftarların sevinç gösterileri sırasında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, otomobilin üzerine çıkan bir taraftar, otomatik tüfekle art arda ateş etti.

DÜŞERKEN SİLAH ATEŞ ALDI

Taraftar tam ineceği sırasında dengesini kaybederek düşerken, silah tekrar ateş aldı. Bu sırada çevredekiler korku ile kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ, YAKALANDI

Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Yapılan incelemede şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce oto yıkamacıya girdiği tespit edilmiştir. Kimlik bilgileri belirlenen M.O.(23) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin yanında otomatik silah da ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" ve "Meskûn Mahalde Ateş Etmek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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