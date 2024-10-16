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        Haberler Bilgi SON DAKİKA: Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı! Pegasus yurt dışı bilet kampanyası ne zaman ve hangi ülkelerde geçerli?

        Pegasus 2025 için indirimli bilet kampanyası başlattı! Pegasus kampanyası ne zaman bitiyor?

        Pegasus, 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olacak yeni bir bilet kampanyası başlattı. 2025 tarihli yurt dışı uçuşları, 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Kampanya 200 bin koltukla sınırlandırıldı. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:40
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        Pegasus 2025 yılı tarihli yurt dışı biletlerini 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. İki gün sürecek kampanyada, vizeli veya vizesiz gidilebilecek birçok ülke yer alıyor. İşte, Pegasus yurt dışı indimli bilet kampanyası detayları...

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        PEGASUS 2025 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHİ

        Pegasus 16-17 Ekim 2024 tarihinde geçerli olacak bir kampanya başlattı. Seçili ülkerde 30 Mart 2025 ile 25 Ekim 2025 arasında alınacak biletler 9 euro artı vergilerle satışa çıktı.

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        PEGASUS KAMPANYASI İKİ GÜN SÜRECEK

        17 Ekim'de bitecek kampanya 200 bin koltukla sınırlandırıldı. Kampanyadan bilet alan yolcular bagaj hakkı olarak 'light paket' olarak tanımlanan, yalnızca koltuk altına sığan bir çanta hakkına sahip olacak.

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