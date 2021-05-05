Pençe-Kaplan Harekâtı Keste dağında yoğunlaştı

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak’ın kuzeyinde Metina bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik 12 gün önce başlattığı, “Pençe-Kaplan Harekâtı” plan kapsamında devam ederken en şiddetli çatışmaların dün gece Amediye-Metina bölgesinde yer alan Keste dağında yaşandığı öğrenildi. Diğer taraftan Türkiye’nin bölgede askeri üsler kurmasına karşı çıktığını açıklayan Irak merkezi yönetimi, Metina ve Amediye bölgesinde TSK’nın operasyon bölgesine 4 askeri üst kurmaya başladığı belirtiliyor.

Irak’ın kuzeyinde, Türkiye sınır hattına 18 km derinlikte operasyonların devam ettiği Metina bölgesinde operasyonlar giderek genişliyor. 7 bölgede eş zamanlı sürdürülen operasyon hareketlilik kapsamında dün gece operasyonun en başından bu yana en şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Yerel güvenlik kaynakları, dün gece itibari ile terör örgütü PKK’nın Amediye hattından bazı teröristleri Metin alanına sokmaya çalışırken İHA’lar tarafında yapılan tespit ve yerel unsurlardan gelen doğrulamalar üzerine, TSK dün gece Keste dağında yoğunlaştı.

Yerel kaynaklar, TSK’nın küçük timler halinde bölgede hareket ettiği sırada Amediye bölgesinden 28 kişilik terörist bir grubun Metina bölgesindeki terörist gruplara yardım ve bölgeden tahliyeleri amacı ile bölgeye sızmaya çalıştıkları saatlerde, TSK’nın doğrudan müdahalesi ile karşılaştıkları belirtiliyor.

ÜS HAZIRLIKLARI

Diğer taftan yerel güvenlik kaynakları, TSK’nın bölgede ilk kalıcı üssünü kurmaya başladığına dikkat çekerek, Irak merkezi yönetiminin de TSK’nın üst kurmak için hazırlık yaptığı bölgelere üst kurmak için harekete geçtiğini belirtiyorlar.

TSK’nın bölgedeki hareketliliğinden rahatsızlık duyan ve teröristlere sessiz kalan Bağdat yönetimi Sere Heme, Badok, Gire Gole ve Kevıre Guvin mevkilerinde askeri üsler oluşturmak üzere harekete geçti. Kaynaklar, Bağdat yönetiminin Bölgesel Kürt yönetimini devre dışı bırakarak TSK’nın askeri üsler kurmayı planladığı bölgelerde üsler kurmaya çalıştığı kaydediliyor.

İki hafta önce ırak merkezi yönetiminin denetimindeki bölgede Haşti Şabii gruplarına müzayir bir yapının TSK’nın DAEŞ ile mücadele ve terör örgütünün Sincar bölgesine geçiş güzergahı üzerinde konuşlandığı Beşika askeri üssüne yönelik bir saldırısı olmuş ve bir şehit vermişti.