Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Şehit olan Astsubay Çavuş Ethem Demirci’nin Esenyurt'ta yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Pençe- Kaplan operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta, Terör örgütü mensupları girilen çatışmada şehit olan Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesine acı haber ulaştırıldı. Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Gülbahar Sokakta yaşayan ailesine Sağlık görevlilerinin de eşlik ettiği askeri heyet tarafından acı haber verildi.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türkiye'nin Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci’nin acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci’nin acı haberi memleketi Samsun’un Havza ilçesinde baba ocağına ulaştı. Ailesi İstanbul’da yaşayan şehidin cenazesi Merzifon Havalimanı üzerinden Havza’ya getirilecek.