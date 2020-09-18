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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç şehit oldu.

Hulusi Akar imzalı açıklamada, "17 Eylül tarihinde Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri kullanıldı.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2020

Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

AĞRI ŞEHİDİNİ KARŞILADI

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen Pençe- Kaplan operasyonunda PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın (27) cenazesi, memleketi Ağrı'ya getirildi.

Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Teğmen Harun Aslan’ın cenazesi, memleketi Ağrı’ya gönderildi. Şehit asker için Ahmed-i Hani Havalimanı’nda saat 05.00'te karşılama töreni düzenlendi. Törene, Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut ile şehit Aslan'ın yakınları katıldı.

Piyade Teğmen Harun Aslan’ın özgeçmişinin okunduğu törenin ardından şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Şehit Piyade Teğmen Aslan, Ulu Cami’de cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Gökhan Kılınç’ın şehadet haberi memleketi Mersin'de ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Gökhan Kılınç (32),Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde şehit düştü. Uzman Çavuş Kılınç’ın şehadet haberini, Mersin’in Mut ilçesi Gençali Mahallesi'ndeki babasına Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker ve askeri heyet haber verdi. Acı haberi alan baba Cemal Kılınç, gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirdi. Baba Kılınç’a hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için evine akın etti.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kılınç’ın biri 4 diğeri 1 yaşında olmak üzere 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Kılınç’ın cenazesinin bugün yapılacak törenle Mut ilçesinde toprağa verileceği aktarıldı.