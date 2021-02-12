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Irak Kuzeyinde Gara bölgesinde teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, Irak’ın Kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye; yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildi" denildi.

Harekatta barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50 hedef hava harekatı ile imha edildi.

40'tan fazla uçağın katıldığı harekata İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçaklar ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçakları da görev aldı.

Bölgeye düzenlenen hava harekatında hedefler isabetle vurulurken, hava harekatının ardından bölgeye kara unsuları helikopterle indirildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirildi.