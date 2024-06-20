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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Pencerede kurtarılmayı beklediler! | Son dakika haberleri

        Pencerede kurtarılmayı beklediler!

        İstanbul Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Korku dolu anlarda 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Ailenin pencerede kurtarılmayı beklediği anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:28
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        Pencerede kurtarılmayı beklediler!
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        Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İHA'nın haberine göre yangın, saat 07.30 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi.

        Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dairede yaşayan anne, baba ve birisi engelli 2 çocuk evin penceresinde kurtarılmayı bekledi.

        İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da dairede mahsur kalan aileyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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