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        Pentagon: Kobani'de üs kurmuyoruz

        Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, ABD'nin Kobani'de üs kurduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Singh, ABD'nin böyle bir niyeti olmadığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 22:03 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:33
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        Pentagon: Kobani'de üs kurmuyoruz
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        Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, ABD'nin Kobani'de üs kurduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Singh, ABD'nin böyle bir niyeti olmadığını ifade etti. Singh, DEAŞ ile mücadeleye odaklandıklarını ancak üs kurmak gibi bir durum olmadığının altınız çizdi.

        Geçtiğimiz günlerde ABD askerlerinin Kobani'de bir üs inşa ettiğine dair görüntüler yayınlanmış ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde başka yerlerde de üs kuracağına dair iddialarda bulunulmuştu.

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