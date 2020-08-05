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Kuruluşu 1950 yılına dayanan, kadın giyim perakendecisi Penti'nin elektronik ticaret platfomu siber saldırıya uğradı. Şirketin e-ticaret platformu bir süreliğine hacklenirken saldırıya müdahale edilerek risklerin engellendiği ifade edildi. Temmuz ayında bir diğer online perakendeki e-bebek sitesi de siber saldırıların hedefi olmuştu

Penti'den yapılan açıklamada müşterilerin kredi kartı bilgileriyle ilgili bir riskin söz konusu olmadığı belirtilirken internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmetin sürdüğü vurgulandı. Şirket duyurusunda konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlere yönelik çağrı merkezi ve yazışma adresleri de paylaşıldı.

Penti'den yapılan açıklama şöyle:

- 31 Temmuz 2020 Cuma günü, son zamanlarda dünya çapında birçok kurumun da karşılaştığı, uluslararası şebekeler tarafından organize edilen bu tarz siber saldırılardan birinin de şirketimizi hedef aldığını tespit ettik.

- Bilgi teknolojileri ekibimizin, siber güvenlik ekibimizin ve siber güvenlik hizmeti aldığımız paydaşlarımızın da çalışmaları ile bu saldırıya hemen müdahale ederek karşılık verdik ve saldırganların sistemlerimize erişimlerini engelledik.

- Çalışmalarımız neticesinde müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız açısından oluşması muhtemel riskleri bertaraf etmeyi başardık ve devam edebilecek saldırılar için de önleyici ve alt yapımızı kuvvetlendirici çalışmalarımıza devam ediyoruz.

- Belirtmek isteriz ki hiçbir müşterimizin kredi kartı bilgisi ile ilgili bir risk söz konusu olmadığı gibi, Penti olarak tüm dünyadaki 600 mağazamızda, penti.com ve penti mobil uygulamamız ile de 7/24 müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.