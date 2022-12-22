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Diyarbakır'daki saldırıda terörist sisli hava nedeniyle bombayı geç patlatmış

Diyarbakır'da 8'i polis 9 kişinin yaralandığı terör saldırısında, terörist Ferhat A.'nın sis nedeniyle bombayı geç patlattığı ortaya çıktı

Son dakika haberi: Polis servisine yönelik saldırıda 'sisli hava' detayı! - Haberler
DHA

Diyarbakır'da, 16 Aralık´ta çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8'i polis, 9 kişinin yaralandığı terör saldırısında sis nedeniyle terörist Ferhat A.'nın (24) aracın geçişini kaçırıp, bombayı geç patlattığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, tutuklanan Ferhat A. ile babası B.A, taksici A.A. ve bomba yüklü aracı kiralayan akrabası G.T.´nin üzerlerinde plastik patlayıcı `RDX´ kalıntılarının tespit edildiği belirtildi.

Diyarbakır- Mardin kara yolunda 16 Aralık'ta, sabah saatlerinde canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil hafif yaralandı.

Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Aracı olay yerine park eden Ferhat A. ile onu taksiyle götüren A.A., Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ferhat A.'nın kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorguların ardından 17 şüpheliden 8´i serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleriyle 20 Aralık´ta adliyeye sevk edildi. Aralarında baş şüpheli Ferhat A.'nın da olduğu kişilerden taksici A.A., baba B.A. ve bombalı aracı kiralayan G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2´si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı devam ediyor.

BOMBA METAL VARİL İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

Olayın ardından saldırı yapılan araç ile olay yerinden toplanan deliller kriminal polis laboratuvarında incelendi. Bombanın metal bir varil içine yerleştirilmiş, TNT ve RDX tipi plastik patlayıcı ve tahrip gücünü artırmak için amonyum nitrat gübresiyle desteklendiği, oto alarm sistemine bağlanarak uzaktan kumandalı sistemle infilak ettirildiği belirtildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerinde, kiralanan aracın Plaka Tespit Sistemi (PTS) kayıtları polis tarafından anbean takip edilerek Ferhat A. ve kendisine yardım ettikleri belirlenen zanlılar 1 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Ferhat A., babası B.A., Ferhat A.'yı Lice'ye götüren taksici A.A ve bomba yüklü aracı kiralayan akrabası G.T.´nin üzerlerinde `RDX´ kalıntıları tespit edildi.

MİDİBÜSÜ GEÇ FARK ETMİŞ

Polis midibüsünün Diyarbakır- Mardin kara yolu üzerinden geçişi sırasında terörist Ferhat A.'nın havanın sisli olması nedeniyle bombayı geç patlattığı ortaya çıktı. Ferhat A.'nın sis nedeniyle midibüsü geç fark ettiği ve bombalı aracın yanından geçtiği ana denk getiremediği, böylece faciadan dönüldüğü belirtilirken, patlamanın şiddetiyle zırhlı midibüs içinde bulunan polislerin savrulduğu, dış kaplamada hasar meydana geldiği ve sürücünün 20 metre kadar ilerledikten sonra yol kenarında midibüsü durdurduğu öğrenildi. Patlamanın basıncıyla, zırhlı ekip midibüsünün kapılarında basınç kaynaklı sıkışma olduğu ve polislerin ikinci bir saldırı olmasına karşı araç içerisinde tutularak araçtan inmemeleri yönünde kendilerine uyarılar yapıldığı belirtildi. Polislerin, güvenlik güçlerinin olay yerine sevkinin ardından midibüsten çıkarılıp, tedbir amaçlı hastaneye götürüldükleri öğrenildi.

Tutuklanan taksici A.A., saldırıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Ferhat'la aynı köylüyüz. Ben taksi durağında nöbetçiydim. Olay sabahının gecesi kendisini hayvan pazarından alıp Lice'ye götürmemi istedi. Beni arayacağını söyleyip telefonumu istedi. Saat 04.30'da aradım cevap vermedi. 5 dakika sonra kendisi arayıp "Gidip gitmeyeceğimiz henüz belli değil, seni ararım" dedi. 15-20 dakika sonra tekrar arayıp bu kez `geç kaldık' dedi. Ben onu almaya giderken yolda sık sık arayıp 'Geç kaldık' diyordu. Kendisini hayvan pazarına varmadan bir önceki ışıklardan aldım. Lice girişinde polisler bizi yakaladı. Üzerimdeki RDX kalıntıları Ferhat'ı olay yerinden aldığım için bulaşmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Teröristin tutuklanan akrabası G.T. de ifadesinde, "Ferhat A. bana 2-3 günlük bir araca ihtiyacının olduğunu söyledi. Ben de tanıdığım kiralamacı olduğu için kendisine yardımcı oldum. Ferhat A. aracıma bindiği için ayakkabıma RDX kalıntılarının bulaştığını düşünüyorum" diye konuştu.

Ferhat A.'nın babası B.A. ise "Diyarbakır merkeze yakın bir yerde ahır kiraladım, hayvan ticaretiyle uğraşıyorum. Elbiselerime bomba kalıntısının nasıl bulaştığını bilmiyorum, benim olayla ilgim yok" dedi.

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