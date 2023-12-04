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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Polise ateş açan şüpheliye operasyon!

        Gaziantep'te polise ateş açan şüpheli operasyonla yakalandı

        Gaziantep'te polis kontrolünden kaçan ve bir eve saklanarak polise ateş açan şüpheliye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren operasyonun ardından yakalanan şüphelinin 5 suçtan kaydı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:11
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        Polise ateş açan şüpheliye operasyon!
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        Gaziantep'te polise silahla ateş açan şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre polis ekipleri durumundan şüphelendikleri İ.B'yi durdurmak istedi. Durumu fark ederek kaçan şüpheli, mahalledeki bir eve saklanarak polise ateş açtı.

        Bunun üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Mahallede dron yardımıyla da arama yapan ekipler, zanlının içerisinde bulunduğu eve koçbaşı kullanarak girdi.

        Ekipler, İ.B'yi evdeki yatağın altında yakaladı.

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        Yaklaşık 1,5 saatlik operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında 5 suçtan arama kaydı olduğu öğrenildi.

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