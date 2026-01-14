Hatay’da narenciye bahçesinden piyasa değeri 25 bin TL olan 2 buçuk ton portakal çalan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

PORTAKALLARI KAMYONETE YÜKLERKEN YAKALANDILAR

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz günlerde Erzin İlçesi Hürriyet Mahallesi Küme Evleri mevkiinde yaşandı. Gündüz saatlerinde bölgede devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, narenciye bahçesi içerisinde şüpheli şahıslar olduğunu fark etti. Durum üzerine; M. Ü., A.E., İ.Y. isimli şahısların M.T.’ye ait narenciye bahçesinde piyasa değeri 25 bin TL olan 2 buçuk ton ağırlığındaki portakalı çalarak kamyonete yükledikleri esnada yakalandılar.

ÜRÜNLER BAHÇE SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ekiplerin çalışmalarında suç ortakları A. Y. ve Y. E.Ç. yakalandı. Gözaltına altına alınan 5 şahıs, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar mahkemece serbest kalırken ürünler bahçe sahibine teslim edildi.