        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Portakal çalarken suçüstü yakalanan 5 şahıs yakalandı | Son dakika haberleri

        Portakal çalarken suçüstü yakalanan 5 şahıs yakalandı

        Hatay'da narenciye bahçesinden piyasa değeri 25 bin TL olan 2 buçuk ton portakal çalan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:48 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:49
        2 buçuk ton portakal çaldılar!
        Hatay’da narenciye bahçesinden piyasa değeri 25 bin TL olan 2 buçuk ton portakal çalan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

        PORTAKALLARI KAMYONETE YÜKLERKEN YAKALANDILAR

        İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz günlerde Erzin İlçesi Hürriyet Mahallesi Küme Evleri mevkiinde yaşandı. Gündüz saatlerinde bölgede devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, narenciye bahçesi içerisinde şüpheli şahıslar olduğunu fark etti. Durum üzerine; M. Ü., A.E., İ.Y. isimli şahısların M.T.’ye ait narenciye bahçesinde piyasa değeri 25 bin TL olan 2 buçuk ton ağırlığındaki portakalı çalarak kamyonete yükledikleri esnada yakalandılar.

        ÜRÜNLER BAHÇE SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

        Ekiplerin çalışmalarında suç ortakları A. Y. ve Y. E.Ç. yakalandı. Gözaltına altına alınan 5 şahıs, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar mahkemece serbest kalırken ürünler bahçe sahibine teslim edildi.

        #Hatay
