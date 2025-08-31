Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Prof. Dr. Tahire Başerer evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Prof. Dr. Tahire Başerer evinde ölü bulundu

        Prof. Dr. Tahire Başerer, kendisinden haber alınamaması üzerine polis ekipleri evine geldi. Kapıyı açan ekipler Prof. Başerer'in cansız bedenini buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 09:27 Güncelleme: 31.08.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Profesör evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şişli’de yalnız yaşayan Prof. Dr. Tahire Başerer (80) evinde ölü bulundu. Başerer’in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü.

        Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı, Başerer’in yaşadığı dairesine gitti. Avukat, daire kapısını açan olmayınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Kapıyı açan ekipler, Tahire Başerer’in hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Başerer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Başerer’in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        G.Saray ligde doludizgin!
        G.Saray ligde doludizgin!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        12 Dev Adam namağlup son 16'da!
        12 Dev Adam namağlup son 16'da!
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!